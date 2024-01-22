Выдвигаться в президенты США отказался Рон Десантис

Таллахасси. США. Об отказе от президентских амбиций заявил Рон Десантис. Губернатор Флориды снял свою кандидатуру и призвал сторонников голосовать за Дональда Трампа, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на видеообращение политика в соцсети.

Десантис признал, что разделяет не все взгляды Трампа, но считает его лучшим выбором, чем действующий президент Байден.

Напомним, 16 января стало известно об отказе баллотироваться на высшую должность другого сильного кандидата от Республиканской партии Вивека Рамасвами. Решение об этом он принял, проиграв Трампу на внутрипартийном голосовании в Айове. Как и Десантис, Рамасвами решил поддержать экс-президента.

От борьбы за президентское кресло отказался также еще один республиканец, экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.