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Овчарка Байдена более 20 раз укусила охранников своего хозяина

11:56, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Овчарка Байдена более 20 раз укусила охранников своего хозяина
11:56, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#США\n#Белый дом\n#Джо Байден\n#президент\n#животные\n#нападение\n#укусы\n#собаки
Фото: pxhere.com
43
0

Двух ее предшественниц уже выселили из Белого дома за неподобающее поведение.

Вашингтон. США. От агрессивного нрава любимой собаки Джо Байдена страдают сотрудники Секретной службы США (USSS). Немецкая овчарка по кличке Коммандер кусала телохранителей президента не менее 24 раз, передает «Рен ТВ» со ссылкой на CNN.

Документы, свидетельствующие о кусачести пса, обнародовали недавно. В указанное число не вошли нападения Коммандера на прочих работников Белого дома.

Напомним, поначалу Байден поселил в своей резиденции двух других овчарок, их звали Мэйджор и Чемп. Они тоже облаивали и кусали сотрудников, и обеих пришлось вернуть на прежнее место жительства в штате Делавэр. Сменивший их Мэйджор оказался не лучше, за его выходки летом 2023 года уже оправдывалась пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она сослалась на стрессовую обстановку в средоточии политической жизни США, что, по ее версии, побуждает собаку к агрессивности. Также она заявила, что укусы овчарки президента приравниваются к производственным травмам.

11:56, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#США\n#Белый дом\n#Джо Байден\n#президент\n#животные\n#нападение\n#укусы\n#собаки