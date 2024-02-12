Лидер Киргизии потребовал от Госдепа США не вмешиваться в дела республики

Бишкек. Киргизия. К отказу от вмешательства во внутренние дела Киргизии призвал госсекретаря США Энтони Блинкена президент республики Садыр Жапаров. Об этом он написал главе американского Госдепаратмента, передает RT со ссылкой на ТАСС.

Ранее Блинкен в письме Жапарову выразил обеспокоенность законопроектом о внесении изменений в закон «О некоммерческих организациях», который рассматривают в парламенте Киргизии.

«Вынужден с сожалением отметить, что содержание вашего письма имеет признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства», — говорится в послании киргизского президента Блинкену. Также Жапаров указал на то, что вызвавший недовольство главы Госдепа документ не противоречит международным нормам.

Кстати, недавно Госдепартамент США объявил о планах профинансировать своими грантами проекты по развитию демократических институтов и гражданского общества в Киргизии.