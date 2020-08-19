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Карта реальных дел Ижевска, гибель российского генерала в Сирии и небесный феномен: что произошло минувшей ночью

08:00, 19 августа, 2020
Анна Торхова
Карта реальных дел Ижевска, гибель российского генерала в Сирии и небесный феномен: что произошло минувшей ночью
08:00, 19 августа, 2020
Анна Торхова
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#благоустройство\n#Ижевск\n#Сирия\n#Удмуртия\n#президент\n#NASA\n#военные\n#вселенная
Фото: arzik2
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Прохладный августовский день предлагаем начать с нашего традиционного обзора новостей. 

Реальные дела:

В Ижевске появилась карта реальных дел. Об этом пишет пресс-служба города.

Её цель – показать масштаб изменений. Так, на карте отображены топ-100 дел, выполненных за последние годы. Это и отремонтированные дороги, благоустроенные общественные пространства, дворы, модернизация соцобъектов, ЖКХ.

Нажав на определенную точку, можно увидеть информацию о выполненных работах, а на некоторых объектах посмотреть фотографии до и после ремонта.

Опасные игры:

Спасатели Ижевска помогли мальчику «избавиться» от игрушки. Об этом сообщается на странице аварийно-спасательного формирования города в «Инстаграм».

Пластиковая игрушка застряла на пальце ребенка, самостоятельно родители снять ее не смогли. «Пластиковая игрушка, конечно, проиграла в противостоянии со слесарным инструментом», - говорится в сообщении.

Палец успешно освободили от «оков».

Спасатели Ижевска, в очередной раз, освободили юного исследователя, от игрушки - которая никак не хотела сама сниматься с пальца Вызов пришёл 18.08. около 13:00.(пр. Щедрина, Первомайский р-н)...спасатели ПСС г. Ижевска незамедлительно выехали на помощь, юному исследователю (мальчик, 2014г.р.) Молодой человек был очень серьёзен и ни капельки не испугался Пластиковая игрушка, конечно проиграла, в противостоянии со слесарным инструментом Палец освобождён, малыш спокоен МОЖНО ДАЛЬШЕ ИССЛЕДОВАТЬ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР СПАСАТЕЛИ - всегда придут на помощь #спасателиИжевск

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Гибель:

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Сирии генерал-майора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как подчеркнул глава комитета Александр Бастрыкин, каждое преступление, совершенное против находящихся на территории Сирийской Арабской Республики российских военнослужащих, расследуется тщательным образом.

Силами следователей, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства.

Военный советник и еще два военнослужащих погибли 18 августа во время возвращения автоколонн. На дороге сработало самодельное взрывное устройство.

Отставка:

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил об отставке. Об этом сообщает РБК.

Такое решение он принял после военного мятежа в стране. Глава государства отметил, что не хочет, чтобы проливалась кровь для сохранения его власти. Парламент и правительство распущены.

18 августа Кейту задержали восставшие военные. Этому предшествовали массовые акции протеста из-за бедности населения и коррупции в стране.

«Ибрагим Бубакар Кейта не хотел слушать своих людей. Мы предложили альтернативу, но он ответил убийствами», — сказал представитель движения «Движение 5 июня — Объединение патриотических сил»

Феномен:

Космонавты НАСА зафиксировали феномены, произошедшие одновременно – северное сияние и свечение неба. Об этом пишет Лайф.ru.

Заметили их еще в марте. Пучки северного сияния пересекали полосу свечения. В результате в один момент воедино слились несколько цветов. Синий цвет добавил восход солнца. Кроме того, на фото попали огни городов Канады.

Свечение – это излучение света в результате воздействия между кислородом, азотом и иными молекулами, сияние же – это результат  взаимодействия солнечной энергии с магнитным полем Земли.

Aurora, meet airglow


08:00, 19 августа, 2020
Анна Торхова
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#благоустройство\n#Ижевск\n#Сирия\n#Удмуртия\n#президент\n#NASA\n#военные\n#вселенная

 

 

 


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