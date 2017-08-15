В Германии угнали фургон с 20 тоннами «Киндер-сюрпризов» и «Нутеллой»

По данным полиции, стоимость украденного составила до 70-ти тысяч евро.

Нойштадт. ФРГ. На одной из федеральных трасс Германии неизвестные украли фуру, перевозившую 20 тонн сладостей, среди которых находились шоколадные яйца «Киндер-сюрприз» и паста Нутелла. Как сообщила местная полиция, инцидент произошел на федеральной земле Гессен, пишет Лента.ру.

По предварительной информации, правоохранители оценивают стоимость украденного в 50-70 тысяч евро.

В настоящее время полиция проводит расследование и устанавливается все обстоятельства произошедшего.