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      В Германии угнали фургон с 20 тоннами «Киндер-сюрпризов» и «Нутеллой»

      09:40, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      09:40, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      169
      0
      #Германия\n#полиция\n#преступления\n#шоколад
      Фото: pixabay.com
      169
      0

      По данным полиции, стоимость украденного составила до 70-ти тысяч евро.

      Нойштадт. ФРГ. На одной из федеральных трасс Германии неизвестные украли фуру, перевозившую 20 тонн сладостей, среди которых находились шоколадные яйца «Киндер-сюрприз» и паста Нутелла. Как сообщила местная полиция, инцидент произошел на федеральной земле Гессен, пишет Лента.ру

      По предварительной информации, правоохранители оценивают стоимость украденного в 50-70 тысяч евро. 

      В настоящее время полиция проводит расследование и устанавливается все обстоятельства произошедшего. 

      09:40, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      169
      0
      #Германия\n#полиция\n#преступления\n#шоколад

       

       

       

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