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У российской границы нашли руины семи мавзолеев Золотой Орды

12:10, 03 октября, 2019
Дарья Снидкова
У российской границы нашли руины семи мавзолеев Золотой Орды
12:10, 03 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#Казахстан\n#Золотая Орда\n#археология\n#ученые
Фото: sko.gov.kz
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Также археологи обнаружили драгоценные украшения и мастерские.

Казахстан. Семь мавзолеев Золотой Орды XIV века, принадлежавших ханам династии Жошы хана, обнаружили казахстанские археологами на границе с Россией. Об этом сообщил официальный сайт Северо-Казахстанской области республики со ссылкой на страницу акима региона Кумара Аксакалова в Инстаграме.

Кроме того, ученые нашли золотые украшения, руины мастерских и обжиговых печей, керамические сосуды и среды арыков – гидравлической системы каналов.

Аким Аксакалов отметил, что находка была сделана накануне 750-ленего юбилея Золотой Орды.

«Это открытие подтверждает давнюю гипотезу известного академика Алкея Маргулана о существовании в древности на территории Северного Казахстана памятников средневековой городской культуры», - говорится в сообщении.

12:10, 03 октября, 2019
Дарья Снидкова
542
0
#Казахстан\n#Золотая Орда\n#археология\n#ученые

 

 

 


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