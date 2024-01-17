Профессор московского университета скончался на лекции

По предварительным данным, причиной послужила острая сердечная недостаточность.
Москва. Один из преподавателей Московского университета имени Кутафина (МГЮА) Юрий Веденеев умер, читая лекцию студентам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информированный источник.
Трагедия произошла 16 января. Профессор скончался в корпусе МГЮА на Садово-Кудринской улице. По предварительным данным, причиной послужила острая сердечная недостаточность.
В некрологе на официальном сайте вуза сообщается, что доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации Юрий Алексеевич Веденеев являлся крупнейшим специалистом в области общей теории права и государства, конституционного и избирательного права. Покойному было 79 лет. В МГЮА Веденеев пришел в 2005 году, был профессором кафедры теории государства и права. Ранее возглавлял Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК России, членом которой был в 90-е годы. Также Юрий Веденеев в разные периоды жизни работал научным сотрудником Института государства и права РАН, завкафедрой теории и истории государства и права Института экономики и предпринимательства, профессором Российской академии государственной службы при президенте РФ. Написал более 120 научных статей, десятки монографий и учебников.