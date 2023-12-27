Шлем для чтения мыслей изобрели в Австралии

Сидней. Австралия. Устройство в виде шапки для переработки мыслей человека в текст разработали австралийские ученые. При этом впервые технология не требует вживлять в мозг импланты, достаточно надеть прибор на голову, передает «МИР 24» со ссылкой на ArXiv.

Для чтения мыслей используется искусственный интеллект. Технологию назвали DeWave. Порядка 20 добровольцев приняли участие в испытаниях. Они читали про себя текст, а прибор записывал их мозговые волны в виде электроэнцефалограммы с последующей расшифровкой. В среднем машине удавалось распознать чуть более 40% мысленных слов и фраз участников эксперимента. Это на 3% лучше предыдущих попыток, отметил специалист по информатике Чин-Тен Лин из Технологического университета Сиднея.

В планах ученых – довести процент распознавания до 90. Тогда изобретение можно будет использовать для общения с пациентами, перенесшими тяжелый инсульт. Также читающий мысли шлем позволит управлять бионическими протезами и роботами.