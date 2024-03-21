В Японии начали массово перекрашивать коров под зебр

Токио. Япония. В черно-белую полоску начали красить коров японские фермеры. Таким необычным способом животных защищают от насекомых, передает Общественная служба новостей со ссылкой на South China Morning Post.

Расцветка а-ля зебра делает коров менее привлекательными для мух и оводов. Количество реакций на укусы у животных снижается с 16 до 5 раз в минуту. А в спокойном состоянии коровы дают больше молока. Также у них улучшается качество мяса.

Сообщается, что перекрашивать коров в Японии начали после публикации результатов исследования специалистов из Бристоля. Они установили, что кровососы крайне редко атакуют зебр. По версии ученых, насекомых отпугивает черно-белая расцветка африканских животных.