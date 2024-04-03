В Индонезии нашли доказательства существования якобы вымершего яванского тигра

Джакарта. Индонезия. На острове Ява сохранился местный подвид тигра, которого ранее объявили вымершим. К такому выводу пришла группа ученых Национального агентства исследований и инноваций Индонезии, пишет Газета.ру со ссылкой на научное издание Oryx.

Последний раз яванского тигра наблюдали в природе в 1979 году. В 2008 году его официально признали исчезнувшим. В гибели последних диких экземпляров обвинили местных крестьян, отстреливавших хищников из-за угрозы скоту.

С тех пор жители Явы не раз заявляли, что видели тигров в глухих уголках острова. Документальных подтверждений этим словам долгое время не было.

Однако в 2019 году клочок тигриной шерсти нашли на заборе. Проведенный недавно ДНК-анализ показал, что что речь идет о материальных следах присутствия «вымершего» животного. Теперь ученые намерены заснять яванского тигра в джунглях острова.

Напомним, в марте 2024 года в северной Атлантике впервые за 200 лет наблюдали серого кита.