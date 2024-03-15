Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

У берегов Бразилии нашли затонувший остров размером с Исландию

13:57, 15 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
У берегов Бразилии нашли затонувший остров размером с Исландию
13:57, 15 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
56
0
#Бразилия\n#море\n#ученые\n#вулкан\n#потоп\n#открытие
Фото: pxhere.com
56
0

Он ушел под воду 45 миллионов лет назад.

Бразилиа. Бразилия. Крупный остров существовал некогда у берегов Бразилии. Его остатки обнаружила международная группа ученых, передает «МИР 24» со ссылкой на Eos.org.

Специалисты из Бразилии и Великобритании обследовали с беспилотника морское дно в районе вулканического плато, известного как возвышенность Рио-Гранде. Оно расположено в 1200 км от побережья Бразилии. Там были обнаружены подводные скалы, а также необычные слои красной глины на глубине около 650 метров. Пробы показали, что они могли образоваться только на суше в тропическом климате.

Существовавший здесь остров достигал размеров современной Исландии. Судя по рельефу подводной возвышенности, его украшал каньон с крутыми склонами длиной около 30 км с водопадами. Затопление острова произошло примерно 45 млн лет назад из-за вулканической активности, считают ученые.

13:57, 15 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
56
0
#Бразилия\n#море\n#ученые\n#вулкан\n#потоп\n#открытие