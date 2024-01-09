2024 год может стать самым жарким в истории

Нью-Йорк. США. Самым жарким за всю историю наблюдений за атмосферными явлениями в мире может стать 2024 год. Об этом рассказали американскому изданию Bloomberg опрошенные эксперты, пишет Лента.ру.

При этом наступивший год грозит побить рекорд прошедшего 2023 года. Наибольший вклад в повышение температуры воздуха внесет природное явление, известное под названием Эль-Ниньо. Оно заключается в колебаниях температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. По словам старшего научного сотрудника Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкла Макфадена, между потеплением воды и атмосферы существует задержка, поэтому следующий год под влиянием Эль-Ниньо может оказаться жарче предыдущего.

Сторонники антропогенной теории изменений климата указывают также на сжигание ископаемого топлива, создающее парниковый эффект. По выкладкам этих ученых, в нынешнем году средняя по планете температура увеличится на 1,3-1,6 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.