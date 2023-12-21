Панды оказались активными пользователями «социальных сетей»

Анн-Арбор. США. У гигантских панд есть свои «социальные сети». Как передает «МИР 24», в этом убедилась команда биологов Мичиганского университета в китайском заповеднике Волонг.

Долгое время гигантских панд считали одиночными животными. Это мнение было основано на крайне редких личных встречах бамбуковых медведей друг с другом. Однако оказалось, что эти животные просто предпочитают общаться на расстоянии. Роль «социальных сетей» в их жизни играют метки.

С их помощью звери передают сородичам информацию о себе – пол, возраст, готовность к спариванию, а также извещают о том, что данный участок леса кому-то уже принадлежит.

При этом в течение года характер общения панд меняется. Основную часть времени бамбуковые мишки обмениваются пахучими сигналами в основном с близкими родственниками. Однако с приближением сезона размножения круг «знакомств» панд расширяется. Возможно, за счет этого животные избегают рисков близкородственного скрещивания, предположили зоологи. Это особенно важно с учетом того, что самки готовы забеременеть лишь в течение небольшого периода в году.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что Китай решил вернуть из американских зоопарков всех панд, отправленных туда на условиях аренды.