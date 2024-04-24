Мемориальную доску в честь филолога Надежды Кралиной открыли в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открыли мемориальную доску в честь фольклориста и литературоведа Надежды Кралиной. Об этом сообщил в соцсетях министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв.

Церемонию открытия посвятили 100-летию со дня рождения Надежды Петровны. Доску установили на доме по адресу ул. Советская, 15, где проживала Надежда Кралина.

Будущий переводчик, лауреат Госпремии УАССР, член Союза писателей СССР родилась в 1923 году в Вольске, Саратовская область. В июне 1941 года, окончив среднюю школу, поступила в Вольский учительский институт, но начавшаяся Великая Отечественная война не дала приступить к обучению. В 1942 году, переехав к старшему брату в Ижевск, работала в совхозе «Медведево» — подсобном хозяйстве Ижевского металлургического завода, затем нарядчицей на заводе. Осенью 1942 года принята без экзаменов на филологический факультет Ижевского педагогического института (ныне УдГУ), была избрана студентами комсомольским вожаком института. Окончила аспирантуру Ленинградского пединститут имени М. Н. Покровского. Работала в УдНИИ и доцентом в УдГУ.

«Надежда Петровна обрела в Удмуртии свою вторую родину и, полюбив её, отдала ей все свои силы: разделила с ней тяготы военных лет, посвятила свой талант филолога и переводчика продвижению и популяризации удмуртской национальной культуры и литературы», — подчеркнул министр культуры.

Надежда Кралина — автор сборника «Мифы, легенды и сказки удмуртского народа» и книги «Дорога, ставшая судьбой» о подвиге народа при строительстве железной дороги «Ижевск — Балезино». Материалы книги легли в основу публикации на «Сусанине».