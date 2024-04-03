Геккон Ван Гога: в Индии выбрали название для нового вида ящерицы

Нью-Дели. Индия. Два новых вида гекконов открыли индийские ученые. Обе ящерицы живут в тропических лесах заповедника Шривиллипутур-Мегамалай, расположенного на юге страны, передает «МИР 24».

Рептилии принадлежат к роду Cnemaspi. Яркая окраска взрослых самцов подсказала имя для одного из новых видов. Из-за темно-серого туловища с многочисленными голубыми пятнами и охристым участком в верхней части пресмыкающееся назвали в честь художника Винсента Ван Гога – Cnemaspis vangoghi. Цветовая гамма напомнила ученым картину «Звездная ночь» знаменитого живописца.

Второй вид получил имя Cnemaspis sathuragiriensis. Название образовано от места, где ящерицу впервые поймали: горы Сатурагири в штате Тамил-Наду.