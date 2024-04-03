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Геккон Ван Гога: в Индии выбрали название для нового вида ящерицы

17:55, 03 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Геккон Ван Гога: в Индии выбрали название для нового вида ящерицы
17:55, 03 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
15
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#Индия\n#природа\n#ученые\n#открытие\n#художники\n#Винсент Ван Гог\n#картины\n#животные\n#ящерицы\n#пресмыкающиеся
Фото: flickr.com
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Окраска рептилий напомнила ученым цветовую гамму картины «Звездная ночь».

Нью-Дели. Индия. Два новых вида гекконов открыли индийские ученые. Обе ящерицы живут в тропических лесах заповедника Шривиллипутур-Мегамалай, расположенного на юге страны, передает «МИР 24».

Рептилии принадлежат к роду Cnemaspi. Яркая окраска взрослых самцов подсказала имя для одного из новых видов. Из-за темно-серого туловища с многочисленными голубыми пятнами и охристым участком в верхней части пресмыкающееся назвали в честь художника Винсента Ван Гога – Cnemaspis vangoghi. Цветовая гамма напомнила ученым картину «Звездная ночь» знаменитого живописца. 

Второй вид получил имя Cnemaspis sathuragiriensis. Название образовано от места, где ящерицу впервые поймали: горы Сатурагири в штате Тамил-Наду. 

17:55, 03 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
15
0
#Индия\n#природа\n#ученые\n#открытие\n#художники\n#Винсент Ван Гог\n#картины\n#животные\n#ящерицы\n#пресмыкающиеся