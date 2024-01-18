Ушла из жизни дочь революционера Михаила Фрунзе Татьяна

Москва. Дочь революционера, советского полководца и государственного деятеля Михаила Фрунзе Татьяна умерла в Москве. Женщине было 103 года, передает RT.

Когда после тяжелой болезни в 1925 году умер ее отец, Татьяне было всего 6 лет. Девочку и ее брата Тимура усыновил нарком обороны СССР Климент Ворошилов, один из близких друзей Михаила Фрунзе.

В годы Великой Отечественной войны Татьяна Фрунзе работала на танковом заводе. Затем окончила Московский химико-технологический институт, стала профессором, доктором наук, одним из ведущих советских специалистов в экспериментальной химии. В 1968-1991 годах была заместителем председателя Комитета советских женщин. Занималась также сохранением памяти М. В. Фрунзе

Напомним, в декабре 2023 года в Москве скончался двоюродный племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев.