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Земля может замедлить вращение из-за таяния ледников

16:09, 02 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Земля может замедлить вращение из-за таяния ледников
16:09, 02 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#наука\n#ученые\n#исследования\n#лед\n#потепление\n#климат\n#земля\n#время
Фото: pxhere.com
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В результате в 2029 году впервые придется отнять от универсальной шкалы времени високосную секунду.

Сан-Диего. США. Скорость вращения нашей планеты может уменьшиться из-за таяния полярных льдов. В перспективе это изменит систему времяисчисления, пишет Лента.ру со ссылкой на опубликованное журналом Nature исследование ученых Университета Калифорнии в Сан-Диего (США). 

По расчетам специалистов, таяние ледников в Гренландии и Антарктиде перераспределяет массу планеты с полюсов к экватору. Вместе с замедлением вращения ядра Земли это приведет к тому, что уже скоро человечеству впервые придется не увеличить, а сократить продолжительность года, заявили авторы работы.

Если до недавнего времени к отдельным годам добавляли високосные секунды, то в 2029 году високосную секунду впервые придется отнять, предупреждают авторы исследования.

16:09, 02 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
185
0
#наука\n#ученые\n#исследования\n#лед\n#потепление\n#климат\n#земля\n#время