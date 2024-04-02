Земля может замедлить вращение из-за таяния ледников

Сан-Диего. США. Скорость вращения нашей планеты может уменьшиться из-за таяния полярных льдов. В перспективе это изменит систему времяисчисления, пишет Лента.ру со ссылкой на опубликованное журналом Nature исследование ученых Университета Калифорнии в Сан-Диего (США).

По расчетам специалистов, таяние ледников в Гренландии и Антарктиде перераспределяет массу планеты с полюсов к экватору. Вместе с замедлением вращения ядра Земли это приведет к тому, что уже скоро человечеству впервые придется не увеличить, а сократить продолжительность года, заявили авторы работы.

Если до недавнего времени к отдельным годам добавляли високосные секунды, то в 2029 году високосную секунду впервые придется отнять, предупреждают авторы исследования.