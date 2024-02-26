Учёные УдГУ разработали новую технологию снижения трения в подшипниках

Ижевск. Удмуртия. Учёные из Удмуртского госуниверситета разработали технологию снижения трения в подшипниках скольжения. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Совместно с сотрудниками института физики металлов имени М. Н. Михеева УрО РАН, Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН и Удмуртского государственного аграрного университета учёные лаборатории УдГУ представили инновационную обработку поверхности для снижения трения и износа в подшипниках скольжения.

Подшипники скольжения созданы для уменьшения трения между движущимися частями и широко распространены в машиностроении. Однако их недостаток заключается в том, что они исправно функционируют только при наличии смазочной плёнки.

Новая технология лишена этой проблемы – разработка учёных представляет сплав стали и висмута, полученный после обработки поверхности короткоимпульсным лазером. Стальные диски с легированной висмутом поверхностью продемонстрировали высокую износостойкость и низкий коэффициент трения. Новая технология позволяет подшипникам скольжения функционировать без смазочной плёнки до скорости 32 м/с, возникающей при работе турбин.

Кроме того, данная технология экономична, проста и подходит для массового производства.