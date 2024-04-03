В Удмуртии скончался главный научный сотрудник УрО РАН

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 72 году жизни скончался главный научный сотрудник Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, доктор физико-математических наук Александр Васильевич Вахрушев. Об этом сообщает пресс-служба УдмФИЦ УрО РАН.

Александр Васильевич являлся специалистом в области механики твёрдых деформируемых тел. Он написал более 450 научных работ, в том числе 21 монографию, около 100 статей в ведущих научных журналах, а также 17 авторских свидетельств и патентов. Его основные работы были посвящены фундаментальным и прикладным аспектам нанотехнологий.

Среди достижений Александра Вахрушева – премия имени академика А. Ф. Сидорова УрО РАН в 2006 году за существенный вклад в создание теоретических основ физических процессов в многоуровневых наносистемах. Кроме того, он являлся Заслуженным деятелем науки Удмуртии.

Трудовая деятельность Александра Васильевича началась в 1970-х годах в должности ассистента кафедры «Аппаратостроения» Ижевского механического института (ныне ИжГТУ имени М. Т. Калашникова), за чем следует длинная карьера. В последнее он время заведовал отделом моделирования и синтеза технологических структур УдмФИЦ УрО РАН.

Научные исследования Александра Вахрушева признавались не только в России, но и за рубежом. Он читал лекции в Шанхайской Академии Астронавтики и Каирском университете, участвовал в организации международных конференций в качестве члена оргкомитета, а его научные труды доложены на многих всероссийских и международных конференциях, симпозиумах и съездах, в том числе Англии, Италии, Испании, Швейцарии, Польши, Словакии, Германии, США.