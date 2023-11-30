Члена-корреспондента РАН собираются отправить в психбольницу

Ярославль. Ярославская область. Российского ученого могут поместить в психиатрический стационар на срок от 3 недель. Ходатайство об этом рассмотрит 30 ноября Ленинский районный суд Ярославля, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РБК.

Члена-корреспондента РАН, специалиста по суперкомпьютерам Сергея Абрамова* обвиняют в финансировании экстремистской организации. По данным издания, речь идет о перечислении средств Фонду борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован в России). Ученый содержался под домашним арестом с апреля по ноябрь, сейчас находится под подпиской о невыезде.

Добавим, он является членом-корреспондентом Российской академии наук, главным научным сотрудником и директором исследовательского центра Института программных систем им. А. К. Айламазяна. В 2006 году за разработку вычислительных систем семейства «Скиф» получил премию правительства России в области науки и техники.

* Абрамов Сергей Михайлович — включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.