Новый вид анаконд открыли в джунглях Эквадора

Кито. Эквадор. Анаконд нового вида нашли ученые в Эквадоре. Гигантских змей показали биологам индейцы из племени ваорани, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на CNN.

В длину рептилии могут достигать 7,5 метров, что несколько больше подтвержденных размеров обычных анаконд. Размеры одной из наблюдавшихся змей составили 6,3 метра. Вес крупных особей может составлять до полутонны.

Новый вид предложено назвать Eunectes akayima (северные зеленые анаконды). Генетические отличия данных рептилий от обыкновенных (зеленых) анаконд – 5,5%.