«Предвещающих беду» гигантских рыб заметили в Адриатике

Загреб. Хорватия. Четыре экземпляра редкой рыбы – сельдяного короля – обнаружили на побережье Адриатического моря. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Sarajevo Times.

По данным Хорватского института океанографии и рыбного промысла, три рыбины были взрослыми, одна – личинкой. Ученые отмечают, что в Адриатике до сих пор сельдяные короли встречались трижды, а во всем Средиземном море – не более 60 раз. Считается, что эти рыбы всплывают на мелководье перед землетрясениями. Научного подтверждения данной версии нет. Однако известно, что незадолго до разрушительного землетрясения в Японии в 2011 году были пойманы десятки сельдяных королей.

Сельдяные короли обитают в теплых и умеренных водах Мирового океана на глубинах 500-700 метров. По способу питания хищники, но для человека угрозы не представляют. Достигают длины в 11 метров и массы около 300 килограммов, обычная длина – до 3 метров. По форме тела похожи на длинный, тонкий в разрезе ремень. Название получили из-за того, что нередко их наблюдают возле косяков сельди. На поверхности встречаются крайне редко, обычно их выносит на берег штормами.