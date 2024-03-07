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«Предвещающих беду» гигантских рыб заметили в Адриатике

15:29, 07 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
«Предвещающих беду» гигантских рыб заметили в Адриатике
15:29, 07 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
220
0
#Хорватия\n#ученые\n#биология\n#море\n#суеверия\n#рыба
Фото: pxhere.com
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Считается, что после появления сельдяных королей начинаются землетрясения.

Загреб. Хорватия. Четыре экземпляра редкой рыбы – сельдяного короля – обнаружили на побережье Адриатического моря. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Sarajevo Times.

По данным Хорватского института океанографии и рыбного промысла, три рыбины были взрослыми, одна – личинкой. Ученые отмечают, что в Адриатике до сих пор сельдяные короли встречались трижды, а во всем Средиземном море – не более 60 раз. Считается, что эти рыбы всплывают на мелководье перед землетрясениями. Научного подтверждения данной версии нет. Однако известно, что незадолго до разрушительного землетрясения в Японии в 2011 году были пойманы десятки сельдяных королей.

Сельдяные короли обитают в теплых и умеренных водах Мирового океана на глубинах 500-700 метров. По способу питания хищники, но для человека угрозы не представляют. Достигают длины в 11 метров и массы около 300 килограммов, обычная длина – до 3 метров. По форме тела похожи на длинный, тонкий в разрезе ремень. Название получили из-за того, что нередко их наблюдают возле косяков сельди. На поверхности встречаются крайне редко, обычно их выносит на берег штормами.

15:29, 07 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
220
0
#Хорватия\n#ученые\n#биология\n#море\n#суеверия\n#рыба