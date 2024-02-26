Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид

Двухметровая акула родила детенышей и погибла у берегов Курильских островов

11:07, 26 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Двухметровая акула родила детенышей и погибла у берегов Курильских островов
11:07, 26 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
83
0
#Курилы\n#море\n#ученые\n#рыба\n#акула
Фото: pxhere.com
83
0

Останки хищницы исследовали биологи.

Серноводск. Сахалинская область. У берегов острова Кунашир Курильской гряды заметили акулу. По словам очевидцев, хищница длиной больше 2 метров родила двух детенышей, передает «Рен ТВ».

В поселок Серноводск, где наблюдали гигантскую рыбу, выехала замдиректора по научной работе заповедника "Курильский" Елена Линник с коллегами. К их прибытию на место акула была мертва. Ученые измерили останки, взяли пробы биоматериала.

Акулят обнаружить не удалось. Возможно, их унесло волной, предположила Елена Линник. Отмечается, что эти рыбы очень редко заплывают в акваторию морей российского Дальнего Востока.

Напомним, в начале февраля во время отдыха в Мексике крупную акулу поймали российские хоккеисты клуба «Коламбус Блю Джекетс».

11:07, 26 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
83
0
#Курилы\n#море\n#ученые\n#рыба\n#акула