Двухметровая акула родила детенышей и погибла у берегов Курильских островов

Серноводск. Сахалинская область. У берегов острова Кунашир Курильской гряды заметили акулу. По словам очевидцев, хищница длиной больше 2 метров родила двух детенышей, передает «Рен ТВ».

В поселок Серноводск, где наблюдали гигантскую рыбу, выехала замдиректора по научной работе заповедника "Курильский" Елена Линник с коллегами. К их прибытию на место акула была мертва. Ученые измерили останки, взяли пробы биоматериала.

Акулят обнаружить не удалось. Возможно, их унесло волной, предположила Елена Линник. Отмечается, что эти рыбы очень редко заплывают в акваторию морей российского Дальнего Востока.

Напомним, в начале февраля во время отдыха в Мексике крупную акулу поймали российские хоккеисты клуба «Коламбус Блю Джекетс».