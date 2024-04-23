Ученые выяснили главное назначение когтей у кошек

Оттава. Канада. Для чего кошки втягивают когти, установили канадские биологи. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на научный портал Live Science.

Оказалось, подавляющее большинство представителей семейства кошачьих использует когти на охоте как оружие: для захвата добычи, а также вспарывания ей брюха и нанесения иных тяжелых ран.

Оружие необходимо держать острым, и кошки втягивают когти при ходьбе, чтобы они не тупились зря. Кроме того, передвижение с втянутыми когтями позволяет бесшумно подкрадываться к жертве.

У собак функция удержания для когтей менее важна, поскольку они охотятся обычно стаями, и их добыче сложнее вырваться. При этом обычная тактика псовых – изматывание жертвы бегом. Для лучшего сцепления с почвой и маневрирования им необходимы обнаженные когти.

Кстати, среди кошек догонять добычу привыкли гепарды. В связи с этим они утратили способность вытягивать свои когти.