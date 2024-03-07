У восточного побережья США впервые за 200 лет наблюдали серого кита

Бостон. США. Впервые за 2 века серого кита заметили у восточного побережья США. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на сайт Аквариума Новой Англии (NEAQ) в Бостоне.

Возле атлантического побережья Северной Америки серых китов не встречали с конца XVIII столетия. Считалось, что эти животные сохранились только в Тихом океане. Кстати, и там их численность в последнее вроемя сокращается из-за изменения природных условий.

Серого кита зафиксировали во время воздушной съемки в 48 километрах от побережья штата Массачусетс. Ученые не исключают, что он проплыл в Атлантику через Северо-Западный проход в Канаде. В последние годы из-за потепления он временами освобождается ото льда.

Серые киты достигают длины в 15 метров и массы более 41 тонны. Это одни из крупнейших животных на планете.

Напомним, недавно у берегов ЮАР ученые засняли охоту косатки на большую белую акулу.