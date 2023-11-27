Профессор Олег Боткин скончался в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на 87-м году жизни скончался доктор экономических наук, почётный профессор УдГУ Олег Иванович Боткин. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Он трудился в УдГУ с 1973 по 2022 год. В вузе под его руководством была организована кафедра экономики, организации и планирования сельского хозяйства. В 1988 году он возглавил кафедру экономической теории. В течение десяти лет работал деканом экономического факультета Удмуртского госуниверситета.

В 1988 году Олег Иванович организовал и возглавил Удмуртский филиал Института экономики Уральского отделения РАН, которым руководил до 2020 года.

Профессор Боткин опубликовал более трёхсот научных работ по проблемам экономики сельского хозяйства, финансов, трансформационной экономики, из них двадцать пять — монографии. Под его научным руководством подготовлено и защищено около 100 кандидатских диссертации и 20 докторских.

Прощание с Олегом Ивановичем Боткиным состоится в среду, 29 ноября, по адресу: Ижевск, Гольянский посёлок, 8, корпус 1, с 11:00 до 12:00.