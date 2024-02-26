Профессор РАН и Сколтеха рассказал, чем полезен для человечества искусственный интеллект

Москва. Бояться того, что искусственный интеллект (ИИ) станет «умнее» людей и подчинит себе человечество, не следует – считает доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор Института AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец. О перспективах использования нейросетей он рассказал в эксклюзивном интервью RT.

Ученый объяснил, что речь идет не об искусственно созданном разуме, а о технологии, которая может решать определенные задачи, прежде всего не творческие, а рутинные. При этом ИИ способен совершенствовать свои навыки. Но даже за счет указанных преимуществ нейросети не смогут заменить работников подавляющего большинства профессий. Зато они станут незаменимыми помощниками, поскольку им можно поручить перебор вариантов решения тех или иных стандартных задач.

Также Иван Оселедец отметил, что на рынке труда станут более востребованы специалисты, способные применять ИИ в своей работе, и это логично – их производительность будет намного выше.

Говоря о конкретных профессиях, ученый указал на активное использование искусственного интеллекта в медицине – это, в частности, постановка предварительных диагнозов. Также ИИ помогает фармацевтам разрабатывать новые лекарства. Но даже здесь окончательные решения выносит человек – после предварительной проработки проблемы нейросетью.

Подробнее о возможностях искусственного интеллекта можно узнать в материале RT.