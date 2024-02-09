Живущие возле Чернобыльской АЭС волки оказались устойчивы к раку

Принстон. США. У волков из окрестностей Чернобыльской АЭС развились природные механизмы борьбы с онкологическими заболеваниями. К такому выводу пришли ученые из США, исследовавшие геном животных, пишет «Российская газета» со ссылкой на New York Post.

После взрыва ядерного реактора в 1986 году вокруг Чернобыльской атомной электростанции была создана зона отчуждения площадью более 1,5 тыс. квадратных километров. Людей из нее эвакуировали, животным пришлось приспосабливаться. За почти 38 лет это удалось, в частности, волкам. Их стаи научились жить на территории, где радиационный фон в 6 раз выше предельно допустимого для человека.

В 2014 году в зоне отчуждения побывала группа биологов из Принстонского университета. Ученые отловили нескольких волков и надели на них волков GPS-ошейники с дозиметрами радиации. Также у хищников взяли образцы крови. Исследователи установили, что иммунная система чернобыльских волков работает примерно так же, как у больных раком при лучевой терапии. Выявлены области генома волка, которые могут быть устойчивы к повышенному риску появления злокачественных опухолей. Это позволяет предположить, что у животных произошли полезные мутации, усиливающие сопротивляемость раку. Данный опыт в перспективе может быть использован для создания принципиально новых методик лечения онкобольных людей, говорится в исследовании.

Отмечается, что дальнейшие исследования в этой сфере затруднены из-за невозможности ученых вернуться в Чернобыльскую зону отчуждения. Сначала этому мешала пандемия COVID-19, теперь новую экспедицию откладывают из-за военных действий на Украине.