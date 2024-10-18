Развитием спортивной инфраструктуры в Удмуртии может заняться группа компаний «Основа»

Ижевск. Удмуртия. Группа компаний «Основа» подписала соглашение о намерениях по развитию спортивной инфраструктуры Удмуртии. Инвестиционный проект будет работать по принципу государственно-частного партнёрства. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В рамках проекта будет создан многофункциональный комплекс, в котором будет спортивный объект или объекты, гостиница и зона рекреации. Сейчас предстоит детально проработать концепцию и наполнение этого объекта.

Соглашение подписано главой Удмуртии Александром Бречаловым и президентом группы компаний «Основа» Александром Ручьевым.