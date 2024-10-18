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Развитием спортивной инфраструктуры в Удмуртии может заняться группа компаний «Основа»

17:05, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Развитием спортивной инфраструктуры в Удмуртии может заняться группа компаний «Основа»
17:05, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
243
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт
Источник фото: udmurt.ru
243
0

Соответствующее соглашение было подписано главой Удмуртии и руководителем «Основы»

Ижевск. Удмуртия. Группа компаний «Основа» подписала соглашение о намерениях по развитию спортивной инфраструктуры Удмуртии. Инвестиционный проект будет работать по принципу государственно-частного партнёрства. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

В рамках проекта будет создан многофункциональный комплекс, в котором будет спортивный объект или объекты, гостиница и зона рекреации. Сейчас предстоит детально проработать концепцию и наполнение этого объекта. 

Соглашение подписано главой Удмуртии Александром Бречаловым и президентом группы компаний «Основа» Александром Ручьевым. 

17:05, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
243
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт