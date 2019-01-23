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Огонек Олимпик и льдинка Варзинка станут талисманами зимних сельских игр в Удмуртии

13:58, 23 января, 2019
Диана Ворончихина
13:58, 23 января, 2019
Диана Ворончихина
86
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#соревнования
Фото: пресс-служба Минспорта Удмуртии
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Игры пройдут с 20 по 23 февраля в селе Алнаши.

Алнаши. Удмуртия. Огонек Олимпик и льдинка Варзинка (от названия реки Варзи, протекающей в Алнашском районе) станут талисманами 25-х республиканских зимних сельских спортивных игр в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике региона, они будут сопровождать спортсменов, украсят место проведения и атрибутику.

Игры пройдут с 20 по 23 февраля в селе Алнаши. Планируется, что в них примут участие около 1000 человек. В программе: соревнования по лыжным гонкам, зимнему троеборью (полиатлону), хоккею с шайбой, спортивных семей, баскетболу, шахматам, шашкам, руководители районов примут участие в соревнованиях по стрельбе, дартс и лыжных гонках. Сборные команды районов формируются по результатам отборочных соревнований, которые сейчас проходят на местах.

Напомним, что символом юбилейных игр стали «Лед и пламя»

13:58, 23 января, 2019
Диана Ворончихина
86
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#соревнования

 

 

 


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