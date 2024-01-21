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Удмуртские биатлонисты не заняли призовых мест в большом масс-старте на «Ижевской винтовке»

12:17, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Удмуртские биатлонисты не заняли призовых мест в большом масс-старте на «Ижевской винтовке»
12:17, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
362
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#биатлон\n#соревнования
Фото: ИА «Сусанин»
362
0

Мужчины пришли 8 и 13.

Ижевск. Удмуртия. 21 января в Удмуртии на «Ижевской винтовке» (0+) прошёл большой масс-старт среди мужчин. Состязания проводятся в рамках Кубка России по биатлону. Прямую трансляцию с места событий ведёт «Матч ТВ».

Под непрекращающимся снегопадом участники соревнований проехали 15 км. 

Спортсмен из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов пересек финишную черту восьмым. Отставание составило +1:49.1. Александр Корнев пришел тринадцатым с отставанием +2:27.2. 

Первое место досталось участнику из Башкортостана Антону Бабикову, который преодолел всю дистанцию за 46:03.6. Серебро взял спортсмен из Беларуси Дмитрий Лазовский, а бронзу завоевал биатлонист, представляющий Тюменскую область — Александр Логинов. 

Напомним, что 18 января в индивидуальной гонке на 20 км среди мужчин Александр Корнев занял четвёртое место.  

12:17, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
362
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#биатлон\n#соревнования