Удмуртские биатлонисты не заняли призовых мест в большом масс-старте на «Ижевской винтовке»

Ижевск. Удмуртия. 21 января в Удмуртии на «Ижевской винтовке» (0+) прошёл большой масс-старт среди мужчин. Состязания проводятся в рамках Кубка России по биатлону. Прямую трансляцию с места событий ведёт «Матч ТВ».

Под непрекращающимся снегопадом участники соревнований проехали 15 км.

Спортсмен из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов пересек финишную черту восьмым. Отставание составило +1:49.1. Александр Корнев пришел тринадцатым с отставанием +2:27.2.

Первое место досталось участнику из Башкортостана Антону Бабикову, который преодолел всю дистанцию за 46:03.6. Серебро взял спортсмен из Беларуси Дмитрий Лазовский, а бронзу завоевал биатлонист, представляющий Тюменскую область — Александр Логинов.

Напомним, что 18 января в индивидуальной гонке на 20 км среди мужчин Александр Корнев занял четвёртое место.