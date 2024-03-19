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Абилимпикс: Чемпионат по профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ пройдёт в Удмуртии в конце апреля

09:40, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Абилимпикс: Чемпионат по профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ пройдёт в Удмуртии в конце апреля
09:40, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
192
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования
Фото: vk.com (Светлана Болотникова)
192
0

Для состязаний уже подготавливают 24 площадки.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выбрали даты проведения национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова. 

Организаторы VIII Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» — 2024 (6+) решили провести состязания с 22 по 27 апреля. Участвовать в них смогут школьники, студенты и специалисты.

Церемонию открытия решили провести в Доме Дружбы Народов, а закрытие Чемпионата пройдёт на основной площадке соревнований — в Ижевском торгово-экономическом техникуме. Также для участников состязания уже готовят 24 площадки. 

Светлана Болотникова отметила, что в рамках Чемпионата состоится Фестиваль возможностей для людей с интеллектуальными нарушениями и тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) (6+) и Фестиваль знакомства с профессией для дошкольников в формате мастер-классов (0+). 

09:40, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
192
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования