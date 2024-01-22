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Спортсмены из Удмуртии стали победителями всероссийских соревнований по боулингу в парном зачёте

12:58, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Спортсмены из Удмуртии стали победителями всероссийских соревнований по боулингу в парном зачёте
12:58, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
113
0
#Удмуртия\n#соревнования\n#Елабуга\n#Татарстан
Фото: vk.com/denisparakhin
113
0

Такой успех в истории федерации боулинга республики впервые.

Елабуга. Татарстан. Сборная Удмуртии по боулингу стала победительницей на XIII всероссийских соревнованиях по боулингу «Кубок Махеевъ» в Елабуге. Такой успех в истории федерации боулинга республики впервые. Об этом сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин на своей странице «ВКонтакте».

Золотыми медалистами парного зачёта соревнований стали Александр Кононов и Андрей Чекалкин, помимо этого, Александр Кононов занял третье место в личном зачёте.

Турнир «Кубок Махеевъ» открывает спортивный сезон и представляет для спортсменов большой интерес, так как внесён в единый календарный план, утверждённый Минспортом России, отмечает Денис Парахин.

12:58, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
113
0
#Удмуртия\n#соревнования\n#Елабуга\n#Татарстан