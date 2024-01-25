На пятых Всероссийских соревнованиях по шахматам в Дебёсах участники из Удмуртии завоевали 18 медалей

Дебёсы. Удмуртия. В Удмуртии на пятых Всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам, блицу и шахматной композиции среди учащихся из сельской местности и малых городов было разыграно 216 медалей и 72 кубка. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Состязания прошли в Дебёсах с 19 по 25 января. Отмечается, что с каждым годом количество участников растет, в этот раз на соревнования заявились 312 игроков из 19 регионов России. Впервые в турнире состязались ребята из Омской, Волгоградской, Белгородской, Кировской и Курганской областей. Всего участники сыграли 2 835 партий. В 2024 году даже появилась новая дисциплина — «шахматная дисциплина».

Шахматисты из Удмуртии завоевали 18 наград. Золотые награды в дисциплине «быстрые шахматы» достались: Елизавете Некрасовой и Артуру Сунцову. Серебро завоевали Евгения Бородина, Кристина Егорова и Иван Вершинин. Медали за третье место вручили Дарине Юшковой, Карине Арслановой и Андрею Дьяконову.

В дисциплине «блиц» победителями стали: Есения Цырульникова и Артур Сунцов. Серебряные медали вручили Дарине Юшковой, Елизавете Некрасовой, Евгении Бородиной и Захару Мерзлякову. Бронзовые награды достались Кристине Егоровой, Денису Перминову, Роману Александрову и Андрею Дьяконову.

«Соревнования уникальные. Их придумали здесь, в Дебёсах. А Александр Бречалов поддержал и дал старт. Аналогичных соревнований нет не только в нашей стране, таких нет даже в мире. <...> Есть задумки на следующий год, чтобы они стали еще привлекательнее», — отметил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.