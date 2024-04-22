Удмуртская спортсменка завоевала золото на первенстве России по ММА

Ижевск. Удмуртия. С 18 по 21 апреля на базе спортивного коворка «Арена» в Ижевске прошло первенство России по смешанному боевому единоборству среди спортсменов 16-17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из 50 субъектов России. Удмуртию представляли Анастасия Коняева, Анжелика Горяева, Тимур Гасымов, Марсель Ризванов, Руслан Руфов. Все ребята тренируются в клубе «Geydar».

В финале первенства выступила Анастасия Коняева. В весовой категории 56,7 кг спортсменка из Удмуртии одержала верх над соперницей из Томской области. Благодаря этой победе Анастасия Коняева стала двукратной чемпионкой первенства России по ММА.

«Это было моё второе первенство России по MMA. Соперницы были сильные. Я готовилась к этим соревнованиям очень долго и упорно, и у меня это получилось! Спасибо моему тренеру», — поделилась спортсменка.

Анастасия Коняева занимается под руководством мастера спорта по вольной борьбе Сергея Антипова. Мужчина занимается тренерством около шести лет. Среди его воспитанников есть победители международных соревнований по вольной борьбе и чемпионатов России по ММА.

«Что касается соревнований, все бои хорошие, потому что это первенство, а не чемпионаты. Для того, чтобы сюда попасть, ребята проходят тщательный отбор: город, республика, округ. Поэтому здесь лучшие, сильнейшие спортсмены», — рассказал Сергей Антипов.

В командном зачёте первое место забрали спортсмены из Москвы, набравшие 40 очков, на втором месте представители Чеченской республики с результатом 30 очков. Бронза досталась спортсменам из Омской области — 26 очков.

Всех финалистов первенства возьмут в сборную России по ММА. Напомним, эти и другие спортивные мероприятия проводятся благодаря федеральному проекту «Спорта — норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Владимиром Путиным.