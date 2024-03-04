Можгинские школьники победили в Республиканских спортивных играх обучающихся

Можга. Удмуртия. Лидерами XXIV Республиканских спортивных игр обучающихся стали школьники из Можги. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Эрик Уразов.

Он отметил, что ребята стали победителями в 19-й раз.

«Для нашего города, хозяев зимних игр, это огромная честь, слава и гордость. Вы, ребята, наше достойное будущее!», — заявил Эрик Уразов.

Серебро в общекомандном месте среди городов досталось команде из Индустриального района Ижевска. А бронзу завоевали юные жители Сарапула.

Среди районов лучшими стали ребята из Игринского района. На втором месте оказались школьники Шарканского района, а на третьем — Балезинского района.

«В эти дни мы вместе с вами переживали незабываемые эмоции и ощущения от спортивных мероприятий. Уверен, эти соревнования запомнятся всем захватывающими моментами, радостью ярких побед, интересными знакомствами, дружеским общением и добрыми впечатлениями от пребывания в нашем прекрасном городе Можга», — прокомментировал мэр.

Следующая юбилейная зимняя Олимпиада школьников пройдёт в 2025 году в Юкаменском районе (0+).