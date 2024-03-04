Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Бульвар «Города Оружейников» Лонгрид Гидравлический прорыв Лонгрид Ижевский завод пластмасс: изолон в каждый дом Лонгрид

Можгинские школьники победили в Республиканских спортивных играх обучающихся

09:40, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Можгинские школьники победили в Республиканских спортивных играх обучающихся
09:40, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
329
0
#Можга\n#Удмуртия\n#школьники\n#победа\n#соревнования
Фото: скриншот видео Эрика Уразова
329
0

Среди районов лучшими оказались игринцы.

Можга. Удмуртия. Лидерами XXIV Республиканских спортивных игр обучающихся стали школьники из Можги. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Эрик Уразов. 

Он отметил, что ребята стали победителями в 19-й раз. 

«Для нашего города, хозяев зимних игр, это огромная честь, слава и гордость. Вы, ребята, наше достойное будущее!», — заявил Эрик Уразов. 

Серебро в общекомандном месте среди городов досталось команде из Индустриального района Ижевска. А бронзу завоевали юные жители Сарапула. 

Среди районов лучшими стали ребята из Игринского района. На втором месте оказались школьники Шарканского района, а на третьем — Балезинского района.

«В эти дни мы вместе с вами переживали незабываемые эмоции и ощущения от спортивных мероприятий. Уверен, эти соревнования запомнятся всем захватывающими моментами, радостью ярких побед, интересными знакомствами, дружеским общением и добрыми впечатлениями от пребывания в нашем прекрасном городе Можга», — прокомментировал мэр.

Следующая юбилейная зимняя Олимпиада школьников пройдёт в 2025 году в Юкаменском районе (0+). 

09:40, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
329
0
#Можга\n#Удмуртия\n#школьники\n#победа\n#соревнования