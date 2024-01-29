В феврале в Удмуртии пройдут юбилейные соревнования по охотничьему биатлону

Ижевск. Удмуртия. Юбилейный сезон соревнований по охотничьему биатлону (18+) проведут в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Соревнования стартуют 24 февраля. Спортсмены встретятся на Стрелковом комплексе «Солнечный» в пятый раз.

За первое место будут бороться 15 команд, в которых будут как спортсмены из Удмуртии, так и из других регионов России.

Состязание пройдёт в форме эстафеты – участники преодолеют дистанцию 2 км по пересечённой местности без лыжных палок. На огневом рубеже им предстоит попасть в две крупные мишени диаметром 30 см. В случае промаха придётся выйти на штрафной круг в 100 метров.

Победители получат кубки, дипломы и ценные призы охотничьей тематики. Всех гостей будет ждать горячий обед, приготовленный на костре.

Предварительные заявки на участие принимаются до 20 февраля по почте ohota@mpr.udmr.ru.

Контактный телефон: 8 (3412) 51-26-91. Для участия необходимо иметь охотничий билет.