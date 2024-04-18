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Шашисты Удмуртии взяли золото соревнований по международным шашкам

15:25, 18 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Шашисты Удмуртии взяли золото соревнований по международным шашкам
15:25, 18 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
47
0
#шашки\n#соревнования\n#Московская область\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Leonard Reese)
47
0

Команда республики выступала в составе с многократным чемпионом мира и гроссмейстером Алексеем Чижовым.

Покровское. Московская область. Сборная Удмуртии заняла призовые места на командном Чемпионате и Первенстве по международным шашкам в Покровском. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки республики.

В составе сборной Удмуртии выступал гроссмейстер и десятикратный чемпион мира Алексей Чижов, а также мастера спорта Илья Дериглазов и Степан Щёткин.

Команда республики завоевала золото в программах: быстрая и молниеносная. Также шашисты Удмуртии опередили команды из Башкирии и Якутии, целиком состоящие из гроссмейстеров.

Помимо этого, в Первенстве отличились Маргарита Фёдорова, Степан Щёткин и Илья Дериглазов – они стали победителями в своих возрастных категориях от 17 до 27 лет.

15:25, 18 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
47
0
#шашки\n#соревнования\n#Московская область\n#Удмуртия