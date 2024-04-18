Шашисты Удмуртии взяли золото соревнований по международным шашкам

Покровское. Московская область. Сборная Удмуртии заняла призовые места на командном Чемпионате и Первенстве по международным шашкам в Покровском. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки республики.

В составе сборной Удмуртии выступал гроссмейстер и десятикратный чемпион мира Алексей Чижов, а также мастера спорта Илья Дериглазов и Степан Щёткин.

Команда республики завоевала золото в программах: быстрая и молниеносная. Также шашисты Удмуртии опередили команды из Башкирии и Якутии, целиком состоящие из гроссмейстеров.

Помимо этого, в Первенстве отличились Маргарита Фёдорова, Степан Щёткин и Илья Дериглазов – они стали победителями в своих возрастных категориях от 17 до 27 лет.