В Ижевске традиционно пройдут всероссийские соревнования «Лёд надежды нашей»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске традиционно состоятся всероссийские соревнования «Лёд надежды нашей» (6+). Мероприятие устраивают с 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии.

Соревнования пройдут в шести возрастных группах по двум дистанциям. Школьники с 1 по 5 классы будут бежать дистанцию 50 метров, а ученики с 6 по 11, а также мужчины и женщины старше 2005 года рождения преодолеют расстояние в 100 метров.

«Ежегодно мероприятие собирает около 650 человек. В соревнованиях с удовольствием участвуют и дети, и взрослые, в том числе пенсионеры. В дальнейшем хотелось бы расширить географию проведения соревнований, проводить их и в других городах республики», — высказался о мероприятии президент федерации конькобежного спорта Удмуртии Дмитрий Архангельский.

Принимать соревнования будет стадион «Динамо» 3 февраля 2024 года: с 09:30 до 11:00 будет идти регистрация участников, в 11:00 состоится церемония открытия, в 11:15 будет дан старт соревнований.

Подать заявку на участие можно с 30 января по 2 февраля в Центре спортивной подготовки сборных команд Удмуртии по адресу: улица Базисная, 17. Подробности по телефону: 79-79-48 (доб. 825).

Напомним, что в 2022 году воспитанник школы конькобежцев Всеволод Ятов впервые в истории Удмуртии стал победителем юниорского Кубка Мира в составе юниорской сборной России. Кроме того, в 2023 году он победил на Чемпионате России на дистанции 500 метров.