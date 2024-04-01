В Удмуртии прошли соревнования по дзюдо в память о погибших сотрудниках спецназа

Ижевск. Удмуртия. Почти 200 дзюдоистов 2008-2010 годов рождения встретились на татами в Удмуртии. Соревнования посвящены памяти погибших сотрудников спецназа «Кречет» – Ильфата Закирова и Валерия Бахарева. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Спортсмены прибыли из восьми регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Нижегородской области, Ульяновской области, Пермского края, Республики Марий Эл и Удмуртии.

Соревнования шли на протяжении трёх дней с 29 по 31 марта. За это время дзюдоисты Удмуртии завоевали призовые места, среди них : Игнат Окороков в весовой категории до 46 кг, Степан Коломиец и Тимур Хурматов в категории до 50 кг, Григорий Перевощиков – до 55 кг, Тимур Канцеров – до 60 кг, Кирилл Дик – до 66 кг, Артур Новоселов – до 73 кг, Семен Ральников – до 81 кг, Карина Карамова в весовой категории до 40 кг, Дарья Спиридонова – до 44 кг, Зухра Рамазанова – до 63 кг.