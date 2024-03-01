В Удмуртии состоятся всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди школьников

Ижевск. Удмуртия. С 5 по 10 марта на базе спортивно-оздоровительного лыжного комплекса имени Г. А. Кулаковой пройдут 74-е всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди школьников на призы газеты «Пионерская правда» (0+). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

На гонку приедут юные лыжники из более чем 40 регионов страны. Мальчики будут соревноваться в индивидуальной гонке на 5 км, а девочки - на 2 и 3 км классическим и свободным стилем. Кроме того, пройдут эстафеты.

Лыжный спорт является в Удмуртии базовым, и им уже занимаются около 16,5 тыс. человек. От республики выступят 30 юных спортсменов 2010-2013 годов рождения, отмечает Минспорт республики.

«Для нас очень важна преемственность и обеспечение самого высокого уровня соревнований. В 1970-е годы в лыжных гонках «Пионерской правды» принимали участие на всех уровнях более 1,7 млн детей из самых разных регионов», — отметил заслуженный тренер России по лыжным гонкам Альберт Вахрушев.

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