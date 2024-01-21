В Ижевске завершился большой женский масс-старт

Ижевск. Удмуртия. 21 января в Удмуртии на «Ижевской винтовке» (0+) прошёл большой масс-старт среди женщин, сообщается на сайте СБР. Состязания проводятся в рамках Кубка России по биатлону.

В сложных погодных условиях спортсменки преодолели трассу длиной 12 км.

Золото в последней гонке взяла Виктория Сливко, которая представляет Тюменскую область. Она преодолела трассу за 44:53.6.

Серебряную медаль завоевала спортсменка из Московской области Полина Шевнина с результатом +1:18.2. Закрыла тройку лидеров биатлонистка Ямало-Ненецкого АО Лариса Куклина с результатом +1:22.0.

Напомним, что в мужском масс-старте золото завоевал Антон Бабиков.