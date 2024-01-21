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В Ижевске завершился большой женский масс-старт

15:33, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске завершился большой женский масс-старт
15:33, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
59
0
#Ижевск\n#биатлон\n#спорт\n#соревнования
Фото: ИА «Сусанин»
59
0

женский масс-старт
Это была последняя гонка «Ижевской винтовки».

Ижевск. Удмуртия. 21 января в Удмуртии на «Ижевской винтовке» (0+) прошёл большой масс-старт среди женщин, сообщается на сайте СБР. Состязания проводятся в рамках Кубка России по биатлону. 

В сложных погодных условиях спортсменки преодолели трассу длиной 12 км. 

Золото в последней гонке взяла Виктория Сливко, которая представляет Тюменскую область. Она преодолела трассу за 44:53.6. 

Серебряную медаль завоевала спортсменка из Московской области Полина Шевнина с результатом +1:18.2. Закрыла тройку лидеров биатлонистка Ямало-Ненецкого АО Лариса Куклина с результатом +1:22.0.

Напомним, что в мужском масс-старте золото завоевал Антон Бабиков

15:33, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
59
0
#Ижевск\n#биатлон\n#спорт\n#соревнования