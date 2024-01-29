Спортсмены из Удмуртии завоевали 5 медалей на всероссийских соревнованиях и Чемпионате России по велокроссу

Архипо-Осиповка. Краснодарский край. Спортсмены Удмуртии завоевали 5 медалей на всероссийских соревнованиях и Чемпионате России по велокроссу в дисциплине «маунтинбайк». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Соревнования проходили 28 января. Удмуртские велосипедисты завоевали две серебряные медали на Чемпионате России и три бронзовые во всероссийских соревнованиях.

На Чемпионате России отличились: Павел Балобанов на дистанции 17,5 км и Анна Миролюбова в гонке на 12,5 км.

Во всероссийских соревнованиях призовые места заняли – Евгения Латаева среди девушек 13-14 лет на расстоянии 5 км, Артем Варанкин среди юношей того же возраста на дистанции 5 км и Мария Каштанова в категории девушек 16-17 лет на расстоянии 7,5 км.

Также в неофициальном зачёте команда Удмуртии заняла второе место.