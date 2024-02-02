Соревнования по ездовому спорту пройдут 3 и 4 февраля в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В предстоящие выходные, 3 и 4 февраля, в Удмуртии проведут соревнования по ездовому спорту «Тӧлгур зимний спринт» (0+). Об этом говорится в сообществе «ДАЛЬВЕГА» клуб приключений.

В программе соревнований: гонки каюров в упряжках 2, 4 и 6 собак с нартой, а также скиджоринг – гонка одного лыжника с одной или двумя собаками.

На базе зрители смогут прокатиться на троллее, погреться у костра и насладиться шашлыками.

Регистрация участников начинается 3 февраля в 12:30, начало гонки в 15:00, 4 февраля гонка первого участника стартует в 08:00. Награждение победителей состоится в 14:00.

Соревнования пройдут на территории базы отдыха «ДАЛЬВЕГА» в Завьяловском районе.