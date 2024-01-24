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Главный кубок первенства России завоевала команда Удмуртии

17:56, 24 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Главный кубок первенства России завоевала команда Удмуртии
17:56, 24 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
478
0
#Удмуртия\n#соревнования
Фото: arzik2
478
0

В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия завоевала главный кубок первенства России по пулевой стрельбе. Соревнования проходили в Ижевске. Об этом сообщил министр спорта республики Денис Парахин в социальных сетях.

В 29 упражнениях за медали соревновались 504 атлета из 44 регионов России. Больше всего команд было в олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, 10 м, пара смешанная».

Всего спортсмены Удмуртии завоевали 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

«Поздравляю спортсменов и начальника отделения пулевой стрельбы Наталью Паденину, тренеров Сергея Бармина, Константина Суворова, Надежду Ширяеву, Татьяну Санникову, Татьяну Худякову с успешным результатом», — написал Денис Парахин.

17:56, 24 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
478
0
#Удмуртия\n#соревнования