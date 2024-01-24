Главный кубок первенства России завоевала команда Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия завоевала главный кубок первенства России по пулевой стрельбе. Соревнования проходили в Ижевске. Об этом сообщил министр спорта республики Денис Парахин в социальных сетях.

В 29 упражнениях за медали соревновались 504 атлета из 44 регионов России. Больше всего команд было в олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, 10 м, пара смешанная».

Всего спортсмены Удмуртии завоевали 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

«Поздравляю спортсменов и начальника отделения пулевой стрельбы Наталью Паденину, тренеров Сергея Бармина, Константина Суворова, Надежду Ширяеву, Татьяну Санникову, Татьяну Худякову с успешным результатом», — написал Денис Парахин.