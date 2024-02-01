В Удмуртии проведут первый республиканский турнир по стрельбе из лука и спортивным играм для участников СВО

Ижевск. Удмуртия. Для участников СВО в Удмуртии организуют первый республиканский турнир по стрельбе из лука и спортивным играм (16+). Об этом сообщает пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртской Республике.

Турнир пройдет 4 февраля в спорткомплексе «Динамо». К участию в состязании приглашаются ветераны специальной военной операции.

Спортсмены будут соревноваться в стрельбе из лука и четырёх настольных играх: джакколо, корнхол, шаффлборд и бирпонг. Победители турнира представят регион на всероссийских сборах по стрельбе из лука в Сочи.

Подать заявку на участие можно через своего социального координатора фонда или по номеру телефона: 8 (3412) 27-19-40.