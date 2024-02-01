Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

В Удмуртии проведут первый республиканский турнир по стрельбе из лука и спортивным играм для участников СВО

16:10, 01 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии проведут первый республиканский турнир по стрельбе из лука и спортивным играм для участников СВО
16:10, 01 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#СВО\n#ветераны\n#соревнования
Фото: unsplash.com (Laura Crowe)
34
0

Победители представят регион на всероссийских сборах по стрельбе из лука в Сочи.

Ижевск. Удмуртия. Для участников СВО в Удмуртии организуют первый республиканский турнир по стрельбе из лука и спортивным играм (16+). Об этом сообщает пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртской Республике. 

Турнир пройдет 4 февраля в спорткомплексе «Динамо». К участию в состязании приглашаются ветераны специальной военной операции. 

Спортсмены будут соревноваться в стрельбе из лука и четырёх настольных играх: джакколо, корнхол, шаффлборд и бирпонг. Победители турнира представят регион на всероссийских сборах по стрельбе из лука в Сочи.

Подать заявку на участие можно через своего социального координатора фонда или по номеру телефона: 8 (3412) 27-19-40.  

16:10, 01 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#СВО\n#ветераны\n#соревнования