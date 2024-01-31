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Владислав Лекомцев завоевал 3 золотые медали на кубке России среди спортсменов с ПОДА

08:30, 31 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Владислав Лекомцев завоевал 3 золотые медали на кубке России среди спортсменов с ПОДА
08:30, 31 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
182
0
#биатлон\n#соревнования\n#медали\n#Удмуртия
Фото: vk.com/id215713777
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Кроме того, биатлонист забрал ещё и бронзовую медаль.

Пересвет. Московская область. Биатлонист из Удмуртии Владислав Лекомцев завоевал три золотые медали на кубке России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с ПОДА. Об этом сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин на своей странице «ВКонтакте».

В соревнованиях участвовали более 35 спортсменов из 10 регионов России.

Владислав Лекомцев стал победителем лыжных гонок на дистанциях 5 и 10 км, а также в биатлоне на дистанции 7,5 км.

Кроме того, он завоевал бронзу в биатлоне на дистанции 12,5 км.

«Поздравляю с удачным началом сезона Влада и тренера Максима Вылегжанина!», — написал Денис Парахин.

08:30, 31 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
182
0
#биатлон\n#соревнования\n#медали\n#Удмуртия