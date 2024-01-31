Владислав Лекомцев завоевал 3 золотые медали на кубке России среди спортсменов с ПОДА

Пересвет. Московская область. Биатлонист из Удмуртии Владислав Лекомцев завоевал три золотые медали на кубке России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с ПОДА. Об этом сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин на своей странице «ВКонтакте».

В соревнованиях участвовали более 35 спортсменов из 10 регионов России.

Владислав Лекомцев стал победителем лыжных гонок на дистанциях 5 и 10 км, а также в биатлоне на дистанции 7,5 км.

Кроме того, он завоевал бронзу в биатлоне на дистанции 12,5 км.

«Поздравляю с удачным началом сезона Влада и тренера Максима Вылегжанина!», — написал Денис Парахин.