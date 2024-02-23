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В Можге стартовали XXX республиканские зимние сельские спортивные игры

11:00, 23 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Можге стартовали XXX республиканские зимние сельские спортивные игры
11:00, 23 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
43
0
#Можга\n#Удмуртия\n#спорт\n#сельские спортивные игры\n#соревнования
Фото: скриншот видео Ярослава Семенова
43
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Состязания собрали почти две тысячи людей.

Можга. Удмуртия. В Можге состоялось открытие 30-х республиканских зимних сельских спортивных игр. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. 

Огонь зажгли от лампады с огнем семейного очага из храма в Муроме. Именно там хранятся мощи покровителей брака православных святых Петра и Февронии. 

На протяжении четырёх дней 900 спортсменов со всей Удмуртии будут соревноваться в 11 видах спорта. Им предстоит показать себя в шашках, дартсе, хоккее, лыжных гонках, баскетболе, полиатлоне, стрельбе и во многом другом. Отмечается, что некоторые состязания уже прошли. 

Поддерживают участников более тысячи болельщиков.  

11:00, 23 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
43
0
#Можга\n#Удмуртия\n#спорт\n#сельские спортивные игры\n#соревнования