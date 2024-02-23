В Можге стартовали XXX республиканские зимние сельские спортивные игры

Можга. Удмуртия. В Можге состоялось открытие 30-х республиканских зимних сельских спортивных игр. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Огонь зажгли от лампады с огнем семейного очага из храма в Муроме. Именно там хранятся мощи покровителей брака православных святых Петра и Февронии.

На протяжении четырёх дней 900 спортсменов со всей Удмуртии будут соревноваться в 11 видах спорта. Им предстоит показать себя в шашках, дартсе, хоккее, лыжных гонках, баскетболе, полиатлоне, стрельбе и во многом другом. Отмечается, что некоторые состязания уже прошли.

Поддерживают участников более тысячи болельщиков.