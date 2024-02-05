В Ижевске более полутысячи любителей приняли участие в соревнованиях «Лёд надежды нашей»

Ижевск. Удмуртия. На стадионе «Динамо» в Ижевске прошли всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» (6+). В них приняли участие более 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Участники с 1 по 5 классы школ бежали дистанцию 50 метров, все остальные – 100.

Победителями среди учеников с 1 по 2 классы стали Лев Самохвалов и Алиса Шляпникова. Среди обучающихся с 3 по 5 классы – Фёдор Лаптин и Ярослава Данилова. В категории с 6 по 8 классы школьники бежали уже 100 метров. Победителями стали Николай Пеленёв и Юлия Никитина. Среди учеников старших классов золотыми медалями отличились Дмитрий Васильев и Карина Дубровцева.

Помимо этого, в гонке среди юношей и девушек с 1998 по 2005 годы рождения победили Илья Александров и Полина Фокина. Также соревнования были среди участников старше 1997 года рождения – в них первые места заняли Тимур Богатырев и Надежда Зорина.

Победителям и призёрам соревнований вручили дипломы, медали и сертификаты от партнёров соревнований.