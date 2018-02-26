Соревнования состоятся со 2 по 4 марта, участниками станут не профессиональные спортсмены, а новички и любители.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдут бесплатные тренировки перед Всероссийскими зимними любительскими играми. Соревнования состоятся со 2 по 4 марта, участниками станут не профессиональные спортсмены, а новички и любители, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

«Если Вы не можете решиться на участие и хотите заранее проверить свои силы перед стартами, то у вас есть такая возможность. В Ижевске пройдут бесплатные тренировки по биатлону и триатлону», - говорится в сообщении.

Биатлон

Где: в стрелково-спортивном комплексе А.М. Демидова

Когда: 28 февраля

Во сколько: с 18:00 до 20:00

Кто тренер: серебряный призер по триатлону в дисциплине спринт во всероссийских соревнованиях TITAN (Воткинск), а также призер чемпионата России по биатлону (юниоры), руководитель клуба любительского спорта FIZCLUB Артем Ложкин.

Что нужно взять с собой: лыжи. Если нет своих лыж, то их можно арендовать - 200 рублей/час. Винтовки выдадут на месте.

«Полноценная тренировка состоится только при погоде не ниже -15 градусов. В противном случае, стрелять из винтовок получится только в тире», - уточнили в министерстве.

Зимний триатлон

Где: парк Кирова

Когда: 26 февраля

Во сколько: 19:00

Кто тренер: Денис Лекомцев – триатлет, бронзовый призер Half-IRONMAN (преодолел половину вот такой дистанции: 3,8 км заплыв, 180 км велосипед, 42,2 км бег).

Что нужно взять с собой: велошлем, технически исправный велосипед МТБ (маунтинбайк), лыжи. Лыжи можно арендовать на «Куполе», велосипед и велошлем в аренду готовы предоставить в компании Velomix в парке Кирова (8-912-750-8000, звоните заранее).

Как записаться?

Записаться на бесплатную тренировку по триатлону можно до 26 февраля, 18:00, по телефону: 89120256193.

Записаться на тренировку по биатлону можно до 28 февраля, 17:00 по телефону: 89120256193.

«Тренироваться вы можете и сами. Площадки, где будут проходить соревнования, ждут всех желающих. Приезжать можно со своим оборудованием или арендовать его на месте», - уточнили в Минспорте.

Напомним, в соревнованиях смогут принять участие люди с ограниченными возможностями здоровья, однако состязаться они будут на общих основаниях.

Отметим, на старты уже зарегистрировались более тысячи атлетов со всей России. Удмуртию во время игр посетит министр спорта России Павел Колобков.